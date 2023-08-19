Медведев опубликовал анекдот о независимости Финляндии и Ленине

Зампред Совета безопасности РФ ранее анекдотом описал ситуацию со вступлением Финляндии в НАТО

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично напомнил об истории Финляндии, комментируя нынешнее отношение этой страны к России.

"Пекка, почему мы действительно боимся русских?" - спрашивает первый. "Они же захватчики и варвары", - отвечает его собеседник. "Интересно, кто создал независимую Финляндию?"

"Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", - заключает Пекка.

Медведев опубликовал пост на финском языке в своем англоязычном аккаунте социальной сети X (ранее Twitter).

Несколькими днями ранее политик опубликовал другой пост в виде анекдота с беседой двух финнов, в котором отметил абсурдность ситуации со вступлением Финляндии в НАТО.

С 1809 года Суоми находилась в составе Российской империи как Великое княжество Финляндское. 6 декабря 1917 года финский парламент принял решение объявить Финляндию независимым государством. Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость страны 31 декабря того же года. Владимир Ленин подписал соответствующий декрет.

Медведев регулярно обращается к зарубежной аудитории на иностранных языках в своем аккаунте соцсети X. Чаще всего он публикует посты на английском. При этом заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о поддержке Украины политик в июле прокомментировал на французском языке. В июне замглавы Совбеза обратился к немецкому концерну Rheinmetall, планирующему построить на Украине завод по производству танков, с "просьбой" прислать России координаты будущего предприятия. А в апреле Медведев на польском языке продублировал пост, в котором выступил против продолжения дипломатических отношений РФ с Польшей, пока у власти в этой стране находятся русофобы.