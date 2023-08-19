В Крыму заявили, что атаки на мост со стороны ВСУ носят политический характер

Председатель Госсовета отметил, что какого-либо экономического ущерба для региона в этой связи фактически быть не может, на полуострове есть необходимые запасы товаров первой необходимости

ТАСС, 19 августа. Совершаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) атаки на Крымский мост преследуют в большей степени политические цели. Такое мнение высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире канала "Соловьев.Live".

"Безусловно, [Крымский] мост - это наша гордость, гордость всей России, стал политическим символом нового Крыма, новой России. Именно удар по политике идет: показать, что Россия не в состоянии защитить свой сакральный объект, священный и важный для всей страны. Поэтому они [ВСУ] без конца в него целятся", - сказал Константинов.

Он пояснил, что какого-либо экономического ущерба для Крыма в этой связи фактически быть не может, на полуострове есть необходимые запасы товаров первой необходимости на случай нарушения логистики с материковой частью России, также имеются альтернативные пути.