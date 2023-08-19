19 августа, 14:59

Донецкий Центр молодежной дипломатии и СМД МИД РФ подписали соглашение о дружбе в Казани

На форуме также прошла церемония вступления новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Донецкий Центр молодежной дипломатии "Legatus" и Совет молодых дипломатов МИД России подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве по итогам VI Глобального форума молодых дипломатов в Казани, передает корреспондент ТАСС.

При этом в итоговом документе, принятом на форуме, обозначен настрой на тесное сотрудничество между ассоциациями молодых дипломатов из разных стран. "Мы рекомендуем следующее: поощрять более тесное двустороннее или многостороннее сотрудничество между ассоциациями молодых дипломатов из разных стран, включая возможное создание региональных ассоциаций", - отмечено в документе.

Также рекомендовано продолжать проводить глобальный форум молодых дипломатов и в дальнейшем, чтобы обеспечить возможность для долгосрочного эффективного взаимодействия.

Кроме того, прошла церемония вступления новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов. Как отметили организаторы мероприятия, в этом году в организацию вступило большое число новых членов. 

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