По словам зампреда Совбеза РФ, Россия должна уничтожить националистический режим в Киеве, даже если на это уйдут долгие годы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Запад относится к происходящему на Украине как к "чужой войне, в которой гибнут чужие люди", поэтому его поражение неизбежно. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что "поражение Запада на украинском направлении неизбежно", как бы западные "позабывшие о своих собственных гражданах вожаки" ни заверяли в готовности поддерживать Киев оружием и деньгами столько, сколько потребуется. Как добавил Медведев, будут готовить солдат для "киевского мясокомбината", восстанавливать "руины умирающей экономики бандеровского режима", сохранять "безумные" санкции против РФ, это не поможет, написал политик в своем Telegram-канале

Как считает зампред Совбеза, для них - это война является чужой, в ней погибают чужие для них люди. Запад не выйдет никогда за рамки того, что начнет сильно вредить его интересам. По словам политика, как бы Запад ни причитал в ООН и своих на саммитах, чужая война рано или поздно станет затратной, скучной и неактуальной.

Как заявил Медведев, для Россия это трагедия с участием ее людей. Он назвал это экзистенциальным конфликтом, войной за самосохранение.

По его словам, Россия должна уничтожить националистический режим в Киеве, даже если на это уйдут долгие годы. Как отметил Медведев, пройдет время, власть на Западе сменится, их элиты станут умолять о переговорах и замораживании конфликта, любое контрнаступление выдохнется. Как отметил политик, Россия не должна останавливаться, пока не будет демонтировано нынешнее террористическое украинское государство.

Он подчеркнул, что режим националистов "должен быть уничтожен дотла". Это нужно сделать таким образом, чтобы "даже пепла от него не осталось, чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться", заявил Медведев. По его словам, если на это потребуются годы и десятилетия, то так тому и быть. У России нет выбора: либо она уничтожит враждебный политический режим, либо коллективный Запад "растерзает" Россию и "сгинет в этом случае вместе с нами", добавил зампред Совбеза. По его словам, этого не нужно никому.

Поэтому, как отметил он, необходимы абсолютные гарантии лояльности на будущее и полная утилизация госмашины враждебной страны. Замглавы СБ убежден, что их может дать только контроль РФ за всем происходящим и происходившим на территориях бывшего бандеровского государства. Медведев добавил, что Россия его добьется.