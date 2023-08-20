В Якутии началось досрочное голосование в труднодоступных местностях

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии республики Евгений Рябченко, количество досрочно голосующих превышает 7 тыс. человек

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах главы Якутии и депутатов республиканского парламента начинается с 20 августа в труднодоступных и отдаленных местностях Якутии. Об этом сообщил ТАСС член Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Евгений Рябченко.

"В Якутии досрочное голосование в труднодоступных местностях начинается с 20 августа. Наши члены комиссий будут передвигаться на различных видах транспорта, в том числе авиа- и наземным способом. Количество участковых избирательных комиссий, участвующих в досрочном голосовании, - 85", - сообщил Рябченко.

Общее планируемое количество досрочно голосующих превышает 7 тыс. человек: планируется охватить 6,3 тыс. избирателей в 22 районах наземным транспортом, 1,2 тыс. в 19 районах - авиатранспортом. "В основном это оленеводы, вахтовики, рыбаки", - отметил собеседник агентства.

По его словам, члены избирательных комиссий будут добираться до труднодоступных территорий с помощью вертолетов, лодок, вездеходов. "В основном это арктические труднодоступные районы", - уточнил он. Досрочное голосование пройдет с 20 августа по 7 сентября.

Выборы главы Якутии и депутатов в парламент республики пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Центризбирком Якутии зарегистрировал кандидатами на должность руководителя республики действующего главу Якутии Айсена Николаева, выдвинутого партией "Единая Россия", Гаврила Парахина, выдвинутого ЛДПР, Виктора Губарева, выдвинутого КПРФ, и Игоря Борисова, выдвинутого партией "Коммунисты России". В Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии заседают 70 депутатов - половина избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам.