МИД РФ отметил отсутствие реакции международных организаций на убийство Дугиной

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в деятельности западных структур "превалирует лицемерие, деление на плохих и хороших, своих и чужих журналистов"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия так и не услышала от международных организаций реакцию на убийство журналистки Дарьи Дугиной и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с годовщиной со дня убийства украинскими спецслужбами Дугиной.

"Спустя год после трагической гибели Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом (беззубый комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле с сожалением о смерти Ростислава Журавлева не в счет)", - указала дипломат.

"Лицемерие, деление на плохих и хороших, своих и чужих журналистов - вот что превалирует в деятельности этих структур. В очередной раз обращаем внимание международных правозащитных организаций и судебных инстанций на то, как грубо попираются права журналистов, используются в отношении них террористические методы", - добавила Захарова.

Представитель российского дипведомства напомнила о череде совершенных Киевом покушений и убийств российских журналистов и лидеров общественного мнения. "В октябре 2022 года в результате обстрела высокоточными ракетами американского производства группы репортеров телерадиокомпании "Таврия" погиб журналист Олег Клоков, в марте 2023 года совершено покушение на жизнь основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, в апреле 2023 года в результате взрыва погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае 2023 года получил тяжелые ранения писатель и общественный деятель Евгений Прилепин (Захар Прилепин), в июле 2023 года была предотвращена попытка убийства главного редактора телеканала RT и Международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, а также журналиста и телеведущей Ксении Собчак, в июле 2023 года в результате обстрела гражданского автомобиля американскими кассетными боеприпасами погиб военный корреспондент "РИА Новости" Ростислав Журавлев, четверо его коллег получили ранения различной степени тяжести", - перечислила дипломат.

"Для физической ликвидации неугодных представителей медиасообщества опекаемый западными кураторами киевский режим готов пойти на любые кровавые преступления вплоть до организации и исполнения терактов, что в очередной раз подтверждает криминальную сущность диктатуры Владимира Зеленского", - резюмировала Захарова.