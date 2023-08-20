Сальдо сообщил об отсутствии запросов от иностранных организаций о посещении выборов

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области не получали запросов от иностранных организаций о посещении региона в период выборов. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На данный момент таких запросов не было", - сказал он.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.