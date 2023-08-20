МИД РФ осудил атаку Украины на железнодорожный вокзал в Курске

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Киев "в очередной раз совершил террористический акт"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия решительно осуждает атаку украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. "Киевский режим в очередной раз совершил террористический акт", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что в ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. "Пострадали крыша, фасад и первая платформа, есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Тем не менее пять человек получили травмы из-за осколков разбитого остекления", - указала она.

"Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году. "Это - вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запекшейся крови солдат, спасших мир от фашизма", - указала она.

Эти и другие преступные действия Киева, по словам дипломата, "делают задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики". "Последыши гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича, так же как и их идеологические прародители, в погоне за мнимой "незалежностью" и "самостийностью" на деле разрушают свою родину, превратив ее в плацдарм очередного тщетного "дранг нах остен", став слепым орудием западной агрессии против Москвы. И конец их будет столь же бесславен", - заключила Захарова.