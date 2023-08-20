Посол РФ считает общую историю и религию залогом дружбы народов России и Болгарии

По словам Элеоноры Митрофановой, "эти чувства невозможно перебить никакими ориентациями"

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Софии Элеонорой Митрофановой приняли участие в торжественной памятной церемонии возложения цветов к памятникам русским воинам и болгарским ополченцам, погибшим за освобождение болгарского города Ловеч во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Вместе с дипломатами почтить память героев тех событий пришли представители политических партий, общественных объединений и жители города.

"В эти дни мы вместе с болгарскими друзьями отмечаем взятие Шипки и освобождение Ловеча. Когда говорят о евроатлантической ориентации Болгарии и желании оторвать Болгарию от России, я считаю, что наша общая история и религия являются залогом нашей дружбы, уважения и симпатий между народами. Эти чувства невозможно перебить никакими ориентациями. Экономика и повседневная жизнь - это одно, а наша история, чувства и вера - это совсем другое. Спасибо, что сегодня мы вместе", - сказал Митрофанова, приветствуя участников церемонии.

Венки и цветы были возложены к черному и белому памятникам, установленным в Ловече в 1902 году, а также на аллее болгаро-российской и болгаро-советской дружбы, где находится воинское захоронение. Черный монумент был сделан из металлических плит, выкованных на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге, и установлен на братской могиле нижних чинов, павших в бою под Ловечем 22 августа 1877 года. Белый памятник, сделанный из камня, был установлен в честь взятия Ловеча, на нем выбиты названия частей русской армии, штурмовавших город.