Грызлов заявил, что РФ ответит всеми средствами в случае нападения на Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что "развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации"

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Военная доктрина России предполагает применение всех имеющихся у Москвы средств в случае нападения третьей страны на Белоруссию. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", - сказал он в сюжете телеканала СТВ.

Путин 21 июля предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии. По его словам, "развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации", на такие действия Москва будет "отвечать всеми имеющимися" средствами.