Захарова прокомментировала слова Зеленского о готовности "обмена" на членство в НАТО

Президент Украины ранее на пресс-конференции в Дании выступил с таким заявлением в ответ на просьбу прокомментировать предложения по обмену территории его страны на то, чтобы войти в Североатлантический альянс

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского об уступках Киева для членства в НАТО.

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Дании в ответ на просьбу прокомментировать предложения по обмену территории Украины на членство в Североатлантическом альянсе сказал: "Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО". "Видимо, у него передозировка случалась", - сказала ТАСС Захарова, комментируя заявление украинского лидера.

Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен ранее заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России.

При этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС подчеркивал, что для урегулирования конфликта должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По его словам, также "должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права".