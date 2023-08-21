Лавров заявил, что БРИКС запустил процесс расширения для построения справедливого мира

Глава МИД РФ заявил, что у объединения немало единомышленников по всему миру

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) запустил процесс расширения объединения, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для южноафриканского журнала "Убунту".

Глава МИД России отметил работу над развитием взаимодействия объединения с государствами мирового большинства. "В частности, одним из приоритетов председательства ЮАР стало укрепление взаимодействия с африканскими странами. Мы такой подход всецело разделяем", - добавил он.

"У нашего объединения немало единомышленников по всему миру. В БРИКС видят ту позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, стать одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка. "Пятерка" готова откликнуться на этот запрос. Именно поэтому мы запустили процесс расширения", - подчеркнул Лавров.

"Символично, что он (процесс расширения БРИКС - прим. ТАСС) приобрел такую динамику именно в год председательства ЮАР - страны, которая была принята в БРИКС в результате консенсусного политического решения, - продолжил министр. - Убежден, что юбилейный XV саммит станет очередной вехой в наших отношениях стратегического партнерства, определит ключевые приоритеты деятельности на грядущие годы".

По словам Лаврова, РФ высоко ценит усилия южноафриканского председательства, в том числе активизацию работы по совершенствованию всего комплекса механизмов функционирования объединения, углублению диалога с третьими странами.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, лидеры стран "пятерки" обсудят на саммите вопрос расширения организации. Диписточник в ЮАР сообщил ТАСС, что республика пригласила свыше 60 стран для дискуссий в рамках предстоящего саммита.

Ранее сообщалось, что формальные заявки на вступление в объединение подали свыше 20 стран.