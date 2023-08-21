Лавров заявил о способности объединения БРИКС находить решения самых сложных вопросов

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что стратегическое партнерство в рамках БРИКС набирает обороты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) имеет потенциал для нахождения точек соприкосновения по самым сложным вопросам. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для южноафриканского журнала "Убунту".

"Действительно, нам есть что предъявить нашей общественности. Совместными усилиями в БРИКС удалось сформировать культуру диалога, основанную на принципах равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга. Это помогает нам находить точки соприкосновения и "развязки" даже по самым сложным вопросам", - отметил министр.

Он подчеркнул, что место и значение объединения БРИКС, его возможности влияния на формирование глобальной повестки дня определяются объективными факторами. "Цифры говорят сами за себя. Население государств объединения составляет более 40%, а территория превышает четверть мировой суши. По прогнозным оценкам экспертов, в 2023 году "пятерка" обеспечит около 31,5% мирового ВВП (по паритету покупательной способности), в то время как доля Группы семи по этому показателю упала до 30%", - подчеркнул он.

"Сегодня стратегическое партнерство в рамках БРИКС набирает обороты. А само объединение предлагает миру созидательные, устремленные в будущее инициативы, направленные на достижение Целей устойчивого развития, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, здорового роста мировой экономики, урегулирование конфликтов, борьбу с изменением климата, в том числе через призму справедливого энергоперехода", - отметил Лавров.

Министр добавил, что для решения этих задач создана разветвленная сеть механизмов. "Осуществляется стратегия экономического партнерства до 2025 года, определившая ориентиры сотрудничества на среднесрочную перспективу. Функционирует запущенная по российской инициативе платформа энергетических исследований БРИКС. Начал свою работу Центр БРИКС по исследованию и разработке вакцин, призванный содействовать выработке эффективных ответов на вызовы эпидемическому благополучию наших государств, - продолжил он. - Одобрены инициативы по ликвидации безопасных гаваней для коррупционеров и преступных активов, торговле и инвестициям в целях устойчивого развития, расширению сотрудничества в области цепочек поставок. Принята стратегия продовольственной безопасности БРИКС".