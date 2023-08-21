Лавров: Россия готова содействовать обеспечению продовольственной безопасности в Африке

Министр иностранных дел также упомянул о готовности России внести в клад в упрочение энергетической безопасности континента

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия готова вносить свой вклад в упрочение продовольственной и энергетической безопасности на Африканском континенте. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для южноафриканского журнала "Убунту".

"Готовы вносить свой вклад в обеспечение экономического роста на континенте, упрочение там безопасности, включая ее продовольственную и энергетическую составляющие. Итоги состоявшегося 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка - яркое тому свидетельство", - отметил глава МИД РФ.