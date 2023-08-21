21 августа, 07:18

Лавров считает, что интересы Африки должны быть обеспечены в СБ ООН

Россия последовательно выступает за упрочение позиций Африканского континента в многополярной системе мироустройства, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия убеждена, что интересы развивающихся стран, в том числе государств Африки, должны быть обеспечены в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для южноафриканского журнала "Убунту".

"Россия последовательно выступает за упрочение позиций Африканского континента в многополярной системе мироустройства. Мы будем и далее поддерживать африканских друзей в их стремлении играть все более значимую роль в решении ключевых проблем современности, - подчеркнул Лавров. - Это в полной мере касается и процесса реформирования Совета Безопасности ООН, в рамках которого, по нашему глубокому убеждению, должны быть обеспечены, прежде всего, законные интересы развивающихся стран, в том числе Африки".

Совбез ООН состоит из 15 членов - 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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