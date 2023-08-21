Досрочное голосование на губернаторские выборы в Алтайском крае начнется 5 сентября

Принять участие в выборах досрочно смогут 40 жителей региона

БАРНАУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Алтайского края для жителей Ельцовского и Краснощековского района назначили на 5 сентября. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме региона.

"Досрочное голосование на выборах губернатора Алтайского края назначено на 5 сентября 2023 года. Соответствующие решения приняты Ельцовской и Краснощековской районными территориальными избирательными комиссиями по согласованию с избирательной комиссией Алтайского края", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, проголосовать досрочно смогут 40 человек, проживающих в селе Кедровка Ельцовского района и поселке Тигирек Краснощековского района. Формат досрочного голосования предусмотрен для жителей региона, проживающих в значительно отдаленных от помещения для голосования местах.

На выборы главы региона зарегистрированы пять кандидатов, в числе которых представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова, кандидат от ЛДПР Сергея Булаев, Елена Хрусталева, представляющая Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России", а также действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Выборы главы края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.