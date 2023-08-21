21 августа, 10:57
Военная операция на Украине

Ганчев заявил, что силы РФ срывают попытки ВСУ подтянуть резервы на купянское направление

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области сообщил, что ВСУ несут серьезные потери и "восполнять их некем"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украинские войска пытаются подтянуть резервные подразделения на купянское направление, но российские силы срывают эти попытки. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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"Они, безусловно, пытаются подтянуть свои резервы сюда, на купянское направление, но <...> наша авиация, артиллерия отрабатывают их сразу же, еще на марше, поэтому у них сложно даже с подходом подкрепления", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ганчев добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери и "восполнять их некем".

10 августа Ганчев заявил, что силы РФ выравнивают линию обороны на купянском направлении и до Купянска им "остались считаные километры". По его словам, объявленная украинскими властями эвакуация связана с тем, что подразделения ВСУ готовятся организовывать оборону в Купянске и других населенных пунктах. При этом ранее он отмечал, что многие жители нередко не хотят эвакуироваться. 

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© Информационное агентство ТАСС
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