Эксперт связал убийства политиков в Эквадоре с борьбой криминалитета за сферы влияния

По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Шинкаренко, убийства не являются политическим заказом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Серия убийств политиков в Эквадоре в преддверии президентских выборов не является политическим заказом, а связана с борьбой за передел сфер влияния между криминальными группировками. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Шинкаренко.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия 9 августа вечером в столице страны Кито. Еще девять человек были ранены. 15 августа неизвестные застрелили лидера политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионеса.

"Нет, это не политический заказ. Это связано прежде всего с тем, что группировки, которые имеются в Эквадоре, борются за передел сферы влияния. Когда политики начинают призывать к более активной борьбе с криминалитетом, они попадают в поле зрения этих деятелей. Мы говорим здесь не о каком-то заказе, а о росте криминальных групп", - сказал он.

По мнению Шинкаренко, рост криминогенной обстановки в Эквадоре связан с тем, что проблемы, которые копились "достаточно долгое время" и которые усугубились последствиями пандемии и экономической ситуацией в стране, решены не были. "Если посмотреть всю эту динамику, то до 2013 года Эквадор достаточно активно развивал социальную политику. После 2013 года ситуация на мировых рынках стала меняться, цены на углеводороды упали, и у государства стало не хватать ресурсов на реализацию тех социальных программ, которые были запланированы", - добавил аналитик.

Шинкаренко обратил внимание на то, что разгул уличной преступности, высокий уровень коррупции, рост наркотрафика в Эквадоре "выросли в геометрической прогрессии за последние несколько лет". "Те социальные вызовы, с которыми сталкивается Эквадор, будут преследовать и следующее правительство, которое придет по результатам второго тура выборов", - резюмировал он.

20 августа в Эквадоре прошли досрочные президентские и парламентские выборы, созванные действующим главой государства Гильермо Лассо в мае для роспуска Национальной ассамблеи. Голосование проходило в условиях режима чрезвычайного положения, введенного после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.