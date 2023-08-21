В Луганске началось обучение общественных наблюдателей на выборах

На первом семинаре присутствовали более 40 наблюдателей, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Обучение общественных наблюдателей для предстоящих в сентябре выборов в Народный совет ЛНР и представительные органы муниципальных образований стартовало в Луганске. На первом семинаре присутствовали более 40 наблюдателей, сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

"Общественный штаб по наблюдению за выборами в ЛНР активно готовится к сентябрьскому голосованию. Для выполнения главной задачи - контроля за проведением выборов - необходимо провести качественное обучение общественных наблюдателей. Запланировано проведение цикла семинаров. Первый из них прошел в ЛГУ им. В. Даля. На семинаре собрались более 40 общественных наблюдателей, а также представители всех пяти партий, которые принимают участие в выборах в ЛНР", - сказано в сообщении.

Основными спикерами выступили председатель комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Общественной палаты России, председатель Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова и эксперт "Независимого общественного мониторинга" Николай Кремлев. Наблюдателям объяснили их задачи, алгоритмы реагирования на проблемные ситуации, а также подробно рассмотрели процедуру наблюдения за голосованием и подведением итогов.

"Общественный наблюдатель независим, он не является частью государственной структуры, он представляет народ. Именно поэтому на нем лежит большая ответственность, он должен быть честным и непредвзятым. А чтобы он досконально понимал механизм наблюдения, правовые нюансы, возможные сложности - для этого мы и проводим обучение", - сказала Булгакова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.