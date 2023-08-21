Более 8 тыс. москвичей изъявили желание наблюдать за выборами 8-10 сентября

По словам председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, набор в наблюдатели скоро завершится

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. человек присоединились к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы для работы на выборах в сентябре. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве его председатель Вадим Ковалев.

"Более 8 тыс. москвичей записались в корпус наблюдателей, более половина из них обучение прошла. <…> Мы скоро завершим набор в наблюдатели, мы ориентировались на 10 тыс. человек", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что "большая часть записывающихся в корпус наблюдателей Общественной палаты - те, кто с нами наблюдают не первый год, люди опытные".

Ранее сообщалось, что вне зависимости от опыта в наблюдении, все, кто записался в корпус, должны пройти обучение. В этом году оно состоит из онлайн-курса и очных лекций. Дистанционный курс включает в себя подробные инструкции о работе наблюдателей, а также видеоинструкцию о работе с приложением "Мобильный наблюдатель". После того, как кандидат в наблюдатели прошел онлайн-курс и проверочное тестирование, он допускается к очной части обучения, которая началась 12 августа.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.