Главой минцифры ЛНР назначили Андрея Ершова

Он занимал ранее должность директора сибирского "Транстелекома"

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Экс-директор макрорегиона "Сибирь" компании "Транстелеком" Андрей Ершов назначен на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР назначен Андрей Николаевич Ершов", - сказано в сообщении.

Ершов родился в 1974 году в поселке Дона-Ель Республики Коми. В 1993 году окончил Сасовское летное училище по квалификации "пилот", в 1998 году - Сыктывкарский госуниверситет по направлению "Менеджмент организаций", а в 2003 - Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

"Вся трудовая деятельность Андрея Ершова связана с телекоммуникациями. В 2007-2009 годах он занимал должность коммерческого директора макрорегиона "Сибирь" АО "Мобильные телесистемы" (МТС); до 2014 года - был директором филиалов в Екатеринбурге, Челябинске, Коми, коммерческим директором "Урала" АО "Вымпелком" (Билайн). С 2015 по 2019 - директор тюменского филиала, затем - руководителем макрорегиона "Южный". До назначения на должность являлся директором макрорегиона "Сибирь" АО "Компания "Транстелеком"- рассказали в правительстве республики.

Ранее эту должность занимал Андрей Еременко.