21 августа, 13:28

Глава МИД Турции обсудил с послом России вопросы двусторонней повестки

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Хакан Фидан в ближайшее время может посетить Россию для подготовки встречи глав двух государств

СТАМБУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу в Анкаре с послом РФ в республике Алексеем Ерховым. На ней обсуждались актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, сообщило российское посольство в Анкаре.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки", - говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил ранее журналистам своего пула, что Фидан в ближайшее время может посетить Россию для подготовки встречи глав двух государств. Эрдоган выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре. 

Теги:
ТурцияРоссияЕрхов, Алексей ВладимировичФидан, Хакан
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