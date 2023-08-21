МИД России оценил планы Эстонии запретить гражданам РФ и Белоруссии голосовать на выборах

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Москва будет добиваться от международных структур осуждения этих намерений Таллина

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москва намерена добиваться от международных структур осуждения планов Эстонии по ограничению права голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь", - отметила дипломат, комментируя соответствующую инициативу Таллина.

Захарова указала, что эстонская оппозиция и даже партнеры по правящей в стране коалиции ставят под сомнение конституционность этой идеи, не исключая возможности консультирования по этому поводу в профильных судебных инстанциях. "Тем не менее, поскольку законопроект исходит от партии премьер-министра Эстонии Каи Каллас, он, судя по всему, может быть "продавлен" в парламенте", - говорится в комментарии.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что на многолетние систематические нарушения Таллина в сфере прав человека вынуждены были обратить внимание спецдокладчики Совета ООН по правам человека по вопросам меньшинств, по защите культурных прав и по вопросу о праве на образование. "В опубликованном 17 августа на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека их совместном комментарии недвусмысленно указывается на дискриминационный характер политики эстонских властей в отношении национальных меньшинств, в частности, целенаправленная дискриминация данных групп населения Эстонии в плане пользования ими родным языком и получения на нем образования", - добавила Захарова.

Ранее министр юстиции Эстонии Каале Лаанет заявил, что его ведомство подготовило законопроект, согласно которому проживающие на территории страны граждане России и Белоруссии будут временно ограничены в праве участвовать в местных выборах. По данным Минюста республики, в настоящее время в Эстонии проживают 67 тыс. граждан России, которые, согласно законам страны, имеют право голоса на муниципальных выборах, при этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.