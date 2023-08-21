МИД РФ призвал к объективной оценке ООН преследования русскоязычных общественников

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в последнее время западные страны взяли "очередной рубеж абсурда" в тех сферах, которые по определению должны быть свободны от "передергивания и двойных стандартов"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Факт откровенного преследования российских и русскоязычных общественников за их правозащитную деятельность должен обязательно получить объективную оценку со стороны ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с внесением Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в санкционный список ЕС.

Дипломат указала, что в последнее время западники, ведущие против России "санкционную войну", взяли "очередной рубеж абсурда" в тех сферах, прежде всего гуманитарных, правозащитных, которые по определению должны быть свободны от "передергивания и двойных стандартов". "Факт откровенного, а по сути политизированного, преследования российских и русскоязычных общественников за их сугубо правозащитную деятельность должен обязательно получить объективную оценку со стороны авторитетных международных институтов, в первую очередь ООН", - подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что в случае с фондом речь идет о своего рода инструменте "правовой скорой помощи" соотечественникам, который оказывает юридическое, консультационное, адвокатское, а при необходимости гуманитарное содействие в тех случаях, когда они сталкиваются по разным причинам со сложными жизненными обстоятельствами. "Что может тут вызывать претензии, тем более - политические обвинения, с которыми в отношении фонда теперь выступили еэсовцы? Стоит особо подчеркнуть, что в уставе фонда четко прописано, что его деятельность может строиться только при тщательном и неукоснительном соблюдении местных законов, нормативно-правовых актов стран проживания наших соотечественников и, конечно, фундаментальных, общепризнанных международно-правовых норм. Отступлений от этого принципа фонд не допускал ни разу за все 12 лет своего существования", - продолжила она.

По словам Захаровой, подобного рода дискриминационная политика ЕС "развязывает руки русофобам, чувствующим свою безнаказанность". "По сути, своими действиями Брюссель продолжает поощрять разжигание ненависти и вражды по признакам национальной и языковой принадлежности, - отметила дипломат. - Трагические события Второй мировой войны наглядно показали всему миру, к каким ужасающим последствиям приводит человеконенавистническая идеология. Прискорбно, что история ничему не учит еэсовских чиновников".

Представитель МИД РФ отметила, что формально существует возможность для структур и лиц, подпавших под санкции ЕС, обжаловать эти меры в суде ЕС, но нет уверенности, что фонд пойдет этим путем. "Поскольку вряд ли имеет смысл обращаться за справедливостью к тем, кто ее целенаправленно и столь цинично попирает, - добавила она. - Поможем фонду поставить эти вопросы в международных организациях, перед мировой общественностью, в СМИ, а также продолжить энергичные усилия в целях оказания помощи нашим соотечественникам в защите их прав и законных интересов, о чем фонд уже заявил".