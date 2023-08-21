В МИД РФ заявили, что консультации СБ ООН по инциденту на Кипре ожидаются 21 августа

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, Россия всегда выступала против каких-либо насильственных действий в отношении представителей организации

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН, как ожидается, проведет 21 августа консультации по инциденту с миротворцами Всемирной организации на Кипре. РФ уверена, что позиция по этому вопросу будет сформулирована адекватно и четко, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об инциденте с ооновскими миротворцами на Кипре.

Отвечая на просьбу прокомментировать факт, что "РФ - единственная страна - член СБ ООН, которая до сих пор не осудила атаку на миротворцев", дипломат указала, что, когда речь идет о серьезных вопросах, "как в случае с тонкой материей кипрского урегулирования", РФ не видит смысла заниматься подсчетами по типу "кто раньше - кто позже". "Это не гонка и не соревнование", - отметила она.

"Вопрос выработки реакции международного сообщества на случаи насилия против ооновских миротворцев, миссия которых санкционирована СБ ООН, является, как и положено, предметом дискуссии в Совете Безопасности. Этот орган несет ответственность за персонал контингентов ООН. Коль скоро было необходимо получить предельно четкую картину произошедшего, детально восстановить все обстоятельства и согласовать формулировки, по указанному инциденту СБ ООН имеет в виду провести консультации 21 августа. Уверены, что позиция, в которой будет отражена и наша точка зрения, будет сформулирована адекватно и четко".

Захарова подчеркнула, что РФ всегда выступала против каких-либо насильственных действий в отношении представителей ООН, будь то военные, полицейские или гражданские кадры. "Происшествие в пределах "зеленой линии" Кипра - не исключение. Неоднократно предупреждали о рисках игнорирования такого рода происшествий", - указала она.

В этой связи, добавила дипломат, в частности, РФ хотела бы напомнить, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в избиении российского сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в 2019 году. "Безнаказанность и двойные стандарты лишь поощряют новые недопустимые действия против миротворцев", - заключила она.

Об инциденте

Как сообщили 18 августа Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.