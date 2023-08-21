Терминалы онлайн-голосования протестируют для выборов в Москве на 146 участках

Тест состоится 25 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Терминалы электронного голосования протестируют в преддверии сентябрьских выборов в Москве на 146 участках - в каждом муниципальном образовании. Тест состоится в пятницу, 25 августа, сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"[Будут работать] 146 избирательных участков с терминалами электронного голосования, по одному в каждом муниципальном образовании", - сказал он.

Так, 25 августа в Москве состоится тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в онлайн- и офлайн-формате, на сайте mos.ru и через ТЭГ при наличии паспорта на избирательных участках. Участникам голосования будет задан следующий вопрос: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?"; а также предложены такие варианты ответа: "Бесплатная городская парковка"; "Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца"; "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города"; "Бесплатное посещение городских музеев".

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.