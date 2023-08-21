В прифронтовой зоне Херсонской области на выборах будут работать мобильные группы

Председатель регионального избиркома Марина Захарова назвала небезопасным скопление людей в этом регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Выездные группы в основном будут работать в 15-километровой зоне от линии соприкосновения в Херсонской области, потому что скопление людей небезопасно. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"Работать в 15-километровой зоне будут мобильные участки, на этой территории будут выездные группы в целях обеспечения безопасности как членам избирательной комиссии, так и избирателям, - сказала она. - Мы планируем, что в основном будут исключительно выездные группы, скопление людей в стационарном помещении опасно".

Захарова подчеркнула, что регион готов к проведению голосования. По ее информации, создано 14 территориальных избирательных комиссий и 233 участковые избирательные комиссии, которые будут работать в том числе в 15- и 30-километровых зонах от линии соприкосновения.

Председатель регионального избиркома не исключает провокаций Украины на выборах. "К провокациям мы готовы. Смоделирован ряд ситуаций, которые могут возникнуть, и определен механизм работы в этих случаях", - отметила она.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.