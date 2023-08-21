Лавров поприветствовал участников международного молодежного форума "Евразия Global"

Глава МИД РФ заявил, что мероприятие важно для укрепления доверия и взаимопонимания в мире

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международный молодежный форум "Евразия Global", проходящий в Оренбурге, востребован с точки зрения динамичного развития России и укрепления атмосферы дружбы, доверия, взаимопонимания на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном обращении к организаторам и участникам восьмого по счету форума. Текст обращения опубликован на сайте МИД РФ.

"Ваши встречи по праву зарекомендовали себя в качестве важной диалоговой площадки для общения юношей и девушек из разных стран, - отметил министр. - Сегодня такая совместная работа востребована как с точки зрения обеспечения динамичного развития нашей страны, так и в интересах укрепления атмосферы дружбы, доверия, взаимопонимания на мировой арене".

Лавров отметил традиционно активное участие в форуме молодых соотечественников, проживающих за рубежом. "Ценим то, что вопреки антироссийской кампании, развязанной коллективным Западом, вы, дорогие друзья, стремитесь укреплять связи с исторической родиной, содействовать сохранению и популяризации ее богатейшего культурного и духовного наследия, противодействовать попыткам фальсификации истории, - сказал он. - Министерство иностранных дел России продолжит оказывать вам в этом всестороннюю поддержку".

Насыщенная программа форума, по словам Лаврова, предоставляет широкие возможности для раскрытия творческого потенциала молодежи, обмена свежими идеями, получения новых знаний и навыков. "Убежден, что предстоящие дискуссии пройдут в дружеском, неформальном ключе, позволят установить полезные контакты, сформулировать новые перспективные инициативы. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - заключил глава российской дипломатии.