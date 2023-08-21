РФ настаивает на включении в документ ООН по ИКТ статей по борьбе с нацизмом и терроризмом

Заместитель глав делегации России Дмитрий Букин отметил, что внесенный на рассмотрение ее участников документ требует существенной доработки

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Россия настаивает на возвращении в проект конвенции по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), разрабатываемой на площадке ООН, статей по борьбе с экстремизмом, нацизмом, терроризмом, доведением до самоубийства, незаконным распространением наркотиков и оружия. Об этом заявил заместитель глав делегации РФ Дмитрий Букин, выступая на шестой сессии спецкомитета по разработке всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

На открывающем сессию заседании Букин указал, что внесенный на рассмотрение ее участников документ требует существенной доработки. "Настаиваем на возвращении в текст статей по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нацизмом, призывами к вооруженной деятельности, доведением до самоубийства, незаконным распространением наркотиков и оружия", - сказал он.

Букин указал, что "для преодоления цифрового разрыва, а точнее - неоколониальной практики, Россия в течение 2010-х годов добивалась запуска переговоров государств - членов ООН по разработке Конвенции о борьбе с информпреступностью". "Ключевой момент - обеспечить условия для самого плотного взаимодействия правоохранительных ведомств не только в деле расследования, но и пресечения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий", - добавил он.

Дипломат отметил, что российский подход поддерживают не все участники сессии. "Их реальные мотивы - сохранение доминирования в информационном пространстве за счет технологий, позволяющих контролировать другие страны и их граждан. Такие делегации прикрываются лозунгами о защите прав человека. При этом не могут внятно объяснить, почему они выступают против сотрудничества в рамках ООН в борьбе с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотиков и прочими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, - продолжил он. - Между собой эти страны регулируют данные области, и права человека этому не помеха".

В понедельник в штаб-квартире ООН открылась шестая сессия спецкомитета по разработке всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Россия выдвинула свой проект конвенции, который был поддержан несколькими государствами и исходит из необходимости обеспечить широкий охват будущего договора. Вынесенный же на рассмотрение сессии документ отметил Букин, "отражает преимущественно интересы обеспеченных развитых стран" и "не учитывает развитие информационно-коммуникационных технологий, возможности которых все шире используются для призывов к нарушению правопорядка, незаконных торговли оружием и оборота наркотиков, в террористических и экстремистских целях".