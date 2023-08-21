Глава избиркома Херсонской области заверила бюллетени для голосования на выборах

Заверение документов прошло в крымской типографии, где будет отпечатан тираж бюллетеней

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заверила бюллетени для голосования на выборах, которые пройдут в регионе в сентябре, тираж избирательных документов будет отпечатан в крымской типографии, передает корреспондент ТАСС.

Глава избиркома Херсонской области поставила подписи и печати на макетах бюллетеней для голосования в региональный парламент, в который включены четыре политические партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а также бюллетени на выборах депутатов местных советов, которые пройдут в 14 муниципальных округах. Заверение документов прошло в крымской типографии, где будет отпечатан тираж бюллетеней.

"Тираж бюллетеней определен согласно списочному составу избирателей, их почти 600 тыс. <…> В бюллетене для голосования на выборах депутатов Херсонской областной думы порядок политических партий определен по итогам жеребьевки, которая состоялась у нас 18 августа. Это главный избирательный документ на электронную кампанию сентября 2023 года", - сказала журналистам Захарова.

Она уточнила, что избиратели, которые будут голосовать на территории своих муниципалитетов в Херсонской области, получат на руки два бюллетеня - для голосования на выборах в региональный парламент, а также для голосования на выборах депутатов местного совета. "Если же речь идет об экстерриториальных участках, то там наши жители будут голосовать исключительно за депутатов областной думы, потому что по законодательству, если человек выезжает за пределы своего муниципалитета, он теряет активное избирательное право, чтобы голосовать за местных депутатов", - пояснила она.

В Херсонской области сформировано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, они будут работать в том числе в прифронтовой зоне, а также на территории, где был объявлен режим ЧС в результате теракта на Каховской ГЭС - на этих участках предусмотрено досрочное выездное голосование. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области примут в нем участие впервые.