21 августа, 17:22,
обновлено 21 августа, 17:40
Военная операция на Украине

Медведев в связи с решением по F-16 призвал европейцев "не заиграться в самолетики"

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, назвавшей это решение "хорошим днем для Украины" и для Европы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Европейским странам нужно "не заиграться в самолетики". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя решение о передаче Западом самолетов F-16 Украине.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Он обратил внимание на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, назвавшей это решение "хорошим днем для Украины" и для Европы. "Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем," - написал Медведев.

Он сопроводил свой пост фотографией сбитого фашистского самолета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также объявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды также сообщали о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаГерманияРоссияБербок, АнналенаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация