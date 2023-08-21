Медведев в связи с решением по F-16 призвал европейцев "не заиграться в самолетики"

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, назвавшей это решение "хорошим днем для Украины" и для Европы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Европейским странам нужно "не заиграться в самолетики". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя решение о передаче Западом самолетов F-16 Украине.

Он обратил внимание на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, назвавшей это решение "хорошим днем для Украины" и для Европы. "Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем," - написал Медведев.

Он сопроводил свой пост фотографией сбитого фашистского самолета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также объявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды также сообщали о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран.