Захарова заявила, что Украине стоит готовиться к кризису, схожему с ситуацией на Гаити

Официальный представитель МИД РФ напомнила, как США повлияли на историю и нынешнее положение дел на Гаити

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украина должна быть готовой к глубокому кризису и разгулу бандитизма, как на Гаити. Такова судьба стран, находящихся в зависимости от США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Жертвами похищений, убийств и актов сексуального насилия со стороны вооруженных банд становятся уже тысячи гаитян. Полиция абсолютно бессильна, люди гибнут на улицах от рук бандитов. Именно так сейчас реализуется Стратегический план Вашингтона для предотвращения конфликтов и продвижения стабильности на Гаити", - написала Захарова. "И именно так и никак иначе живут страны, оказавшиеся в зоне влияния и зависимости от США, - подчеркнула она. - Украине приготовиться".

Дипломат напомнила, как США повлияли на историю и нынешнее положение дел на Гаити. "Американская оккупация, проамериканская кровавая диктатура садиста [Франсуа] Дювалье, военное вторжение в 1994 году, деньги от Вашингтона на помощь и восстановление после разрушительного землетрясения в 2010 году, убийство президента ассоциированными с американской ЧВК киллерами в 2021 году", - перечислила Захарова. При этом, по ее словам, за прошедшие полгода ситуация стала заметно хуже. "И это закономерно: если американцы взялись за улучшение жизни в другой стране, ждать беды", - отметила Захарова.

В стремительно ухудшающуюся ситуацию в стране, продолжила она, должен был вмешаться Совет Безопасности ООН, потребовавший от генерального секретаря Антониу Гутерриша в течение 30 дней подготовить предложения по прекращению волны насилия, захлестнувшей города и деревни Гаити. "Оценив обстановку, Секретариат ООН в лице Антониу Гутерриша предложил ввести в страну не просто полицейский контингент, а международный спецназ, фактически подтвердив данные Human Rights Watch о катастрофическом положении дел в государстве", - напомнила дипломат. Она также обратила внимание на то, что эксперты-правозащитники используют "редкие и диковатые для международных документов" термины при описании нынешней ситуации на Гаити, например, "повсеместные изнасилования" (pervasive rape) и "экстремальный голод" (extreme hunger).

О ситуации на Гаити

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

СБ ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения. 6 июля Гутерриш по итогам визита в Гаити призвал к созданию миссии по обеспечению безопасности, которая не будет связана с ООН.