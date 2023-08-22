21 августа, 21:23

Патрушев посетит Магадан

Секретарь Совета безопасности РФ проведет там совещание по нацбезопасности

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отправляется с поездкой на Дальний Восток. Он посетит Магадан.

Там Патрушев сегодня соберет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в округе. В нем примут участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам нацбезопасности в разных федеральных округах. На них он традиционно затрагивает не только текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в этом округе. Предыдущее такое мероприятие было посвящено обстановке на Северо-Западе.

На Дальний Восток Патрушев последний раз приезжал год назад. В повестке совещания, которое состоялось в Хабаровске в июле 2022 года, была охрана государственной границы, энергетическая безопасность и другие вопросы. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМагаданская область
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