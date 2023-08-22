Миронов попросил отменить постановление о повышении ставок на присоединение к электросетям

Руководитель партии "Справедливая Россия - За правду" считает, что ситуация в сфере эксплуатации и развития электросетей может усугубляться ростом коммунальной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Руководитель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов просит премьер-министра РФ Михаила Мишустина поручить проработать вопрос об отмене постановления правительства РФ о повышении ставок на технологическое присоединение к электросетям потребителей. Письмо на имя главы кабмина есть в распоряжении ТАСС.

В июне 2022 года было принято постановление правительства РФ, которое регулирует вопросы технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей. Согласно тексту документа, были установлены новые ставки на технологическое присоединение потребителей к электросетям. "В результате изменения ставок в 2023 году стоимость подключения к электросетям выросла для обычных потребителей почти в 82 раза (с 550 рублей до 45 тыс. рублей), а для льготных потребителей - в более чем 27 раз (до 15 тыс. рублей), в том числе и для многодетных семей", - пояснил Миронов.

"С целью реализации государственной политики стимулирования развития электросетей, а также для снижения ценового давления на важных для обеспечения восстановительного роста экономики массовых потребителей прошу вас рассмотреть возможность поручить проработать вопрос отмены указанного вышеуказанного постановления правительства РФ", - написал парламентарий.

Он добавил, что, несмотря на сохранение прежних условий технологического подключения для некоторых категорий граждан в отношении объектов, расположенных не далее 200 м от электросети в городах и не далее 300 м в сельских поселениях, новые сверхвысокие ставки платы за подключение к электросетям "легли тяжелым бременем на сельских жителей, дачников, представителей малого и среднего бизнеса (потребители до 150 кВт)".

Ситуация в сфере эксплуатации и развития электросетей может усугубляться ростом коммунальной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, считает Миронов. "По итогам I квартала 2023 года общая сумма долгов достигла 876,4 млрд рублей (выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Накопление коммунальных долгов может стимулировать сетевые компании к дальнейшему повышению ставки за подключение", - подчеркнул политик.

По мнению Миронова, ориентация исключительно на рыночную ситуацию и механизмы в вопросах, касающихся развития действующих электросетей и создания новых не стимулирует, а ограничивает их развитие. "Действующий сегодня механизм ценообразования технологического подключения новых потребителей к электросетям выступает дополнительным инструментом формирования прибыли сетевых компаний и отвечает, прежде всего, защите и интересам частных коммерческих интересов, а не интересам граждан, экономического развития регионов", - резюмировал депутат.