Патрушев напомнил о цене, которую Дальний Восток заплатил за "милитаристские игры" Японии

Секретарь Совета безопасности РФ напомнил, что 3 сентября будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Россия не имеет права забыть цену, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские игры Японии в XX веке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин. За 20 лет этой оккупации японские власти планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты. Это длилось до сентября 1945 года, когда советские войска за две недели разгромили миллионную Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Сахалин и Курильские острова", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

"Тем самым были спасены не только сотни тысяч жизней наших союзников, но и миллионы японцев, которых Токио готовил к самоубийственному сопротивлению", - добавил секретарь Совбеза.

Скоро, 3 сентября, будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны, напомнил Патрушев. "Несмотря на огромное значение, которое имеет для истории России и всего человечества победа над нацистской Германией, важно помнить и о вкладе нашей страны в окончательный разгром японского милитаризма. Мы не имеем права забывать о цене, которую народы Дальнего Востока заплатили за милитаристские игры Токио", - подчеркнул он.