Патрушев: власти Японии, заискивая перед США, боятся вспомнить о бомбардировках 1945 года

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что при этом японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Руководство Японии, заискивая перед США, боится публично вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили американцы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним, как спасители. Но тот факт, что они заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан, и вовсе искажается", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.

Он отметил, что "на ежегодных траурных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится вспоминать о том, что указанные бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы, которые в своей стране открыто об этом заявляют и даже гордятся".

При этом японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России, добавил Патрушев.

Он также заявил, что Япония взяла курс на милитаризацию, следуя идеям политики США. Она вновь использует "методички о русской и китайской угрозе". "Давно известно, что Вашингтон и Лондон в своих интересах устраивают по всему миру перевороты, развязывают войны и ведут их чужими руками, как это произошло и на Украине", - сказал Патрушев.

По его словам, "англосаксы последние годы вновь втягивают Японию в свои геополитические игры". "Следуя в кильватере политики США, Токио взят курс на милитаризацию. Вновь звучат имперские лозунги. С архивных полок достаются методички о русской и китайской угрозе. Вынашиваются реваншистские планы по возврату северных территорий, отошедших нашей стране по итогам Второй мировой войны", - добавил секретарь Совбеза.