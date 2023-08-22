Совбез: участие Японии в планах США развернуть в Азии РСМД создает угрозы безопасности РФ

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков ранее заявил, что Пентагон готовится в 2028 году направить в Азиатско-Тихоокеанский регион две перспективные многосферные бригады

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Участие Японии в планах Пентагона развернуть в Азии ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) создает дополнительные угрозы безопасности Дальнего Востока России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», — сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа РФ.

Ранее начальник Главного управления (ГУ, ранее — Главное разведывательное управление) Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков заявил, что Пентагон готовится в 2028 году развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности. В качестве возможного места размещения этого оружия рассматривается японский остров Ио.