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обновлено 22 августа, 04:19

Патрушев: США расширяют военную инфраструктуру в АТР, приближая ее к границам РФ и Китая

Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Секретарь Совета безопасности напомнил, что Соединенные Штаты образовали военный союз AUKUS, а также рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки"

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России. По его словам, Вашингтон "бесцеремонно расширяет военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая".

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что США образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), а также рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки": США, Япония, Австралия, Филиппины.

Как ранее сообщало агентство Kyodo, Австралия, США и Япония 23 августа проведут совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. По его сведениям, три страны направят крупные военные корабли в район Филиппин. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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