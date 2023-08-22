Патрушев заявил, что надо принимать превентивные меры против навязывания ценностей Запада

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что события на Украине "обнажили всю лживость и истинное отношение западной элиты к России, ее народу, вере и традициям"

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. США и последователи их идей в рамках информационно-психологической войны активно навязывают выполнение в России прозападных проектов в сфере образования, культуры и искусства. Важно принимать своевременные превентивные меры против этого, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"События на Украине обнажили всю лживость и истинное отношение западной элиты к России, ее народу, вере и традициям. В целях сохранения своего глобального доминирования США, Англия и их приспешники начали информационно-психологическую войну, направленную на разрушение России, разложение гражданского общества и уничтожение нашего жизненного уклада. Развернутая глобальная антироссийская кампания, по сути, перешла в плоскость идеологического противостояния", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.

Он отметил, что "предпринимаются усилия по размыванию российских духовно-нравственных ценностей, культуры и истории". "Участились попытки инспирирования сепаратистских настроений, разжигания межнациональной розни, распространения чуждых нашей культуре прозападных ценностных и моральных установок, включая индивидуализм, вседозволенность, культ насилия и чрезмерного потребления, безнравственность", - добавил секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, "сотни миллионов долларов выделяются США и их вассалами для оказания деструктивного воздействия преимущественно на молодежную аудиторию в целях искажения идей патриотизма и принижения геополитической роли России в системе современного мироустройства". В этих же целях активно навязываются прозападные проекты в сфере образования, культуры и искусства, уточнил секретарь Совбеза.

"Поэтому весьма важно принимать своевременные и превентивные меры по защите нашего населения от влияния пагубного информационно-психологического воздействия. Следует поставить надежный заслон распространению, в том числе в сети Интернет, продукции экстремистского содержания, пропаганде насилия и межнациональной нетерпимости", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, требуется "укреплять гражданское единство, обеспечить реализацию государственной информационной политики, направленной на усиление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, неприятие гражданами навязываемых извне деструктивных идей, стереотипов и моделей поведения".