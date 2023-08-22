22 августа, 05:26,
обновлено 22 августа, 05:41

Патрушев провел совещание по вопросам нацбезопасности в ДФО

Секретарь Совета безопасности РФ обсудил с губернатором Магаданской области антитеррористическую защищенность объектов промышленной и транспортной инфраструктуры, социальную поддержку участников СВО и членов их семей

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане во вторник провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Обсуждены вопросы антитеррористической защищенности объектов промышленной и транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности жителей региона, а также социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в сообщении.

Во встрече принял участие вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В Магадане Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе. 

Теги:
Трутнев, Юрий ПетровичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний Восток
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