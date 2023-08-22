22 августа, 05:32
Саммит БРИКС - 2023

Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР

Сергея Лаврова встречают в Йоханнесбурге народными танцами
© Официальный Telegram-канал Марии Захаровой/ Илья Ермаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин примет полноформатное участие в саммите по видео-конференц-связи

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в город Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, где будет очно представлять РФ на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), передает корреспондент ТАСС.

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Самолет главы российской дипломатии, как и во время январского визита в Преторию, приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

Президент России Владимир Путин примет полноформатное участие в саммите по видео-конференц-связи. Среди прочего российский лидер проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении 2024 году.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичЮАРРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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