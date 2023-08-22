В Крыму не исключили провокаций в дни голосования на выборах в новых регионах РФ

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщил, что меры безопасности будут усилены

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Меры безопасности в Крыму в дни проведения выборов в новых регионах РФ будут усилены в связи в риском провокаций со стороны Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Конечно, они (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) на это (провокации - прим. ТАСС) способны и морально, и физически, потому что их сопровождают серьезные силовые структуры, обладающие колоссальным опытом террористической деятельности во всем мире. Поэтому нужно быть готовыми ко всему, проявлять максимальную осторожность и принимать все необходимые меры. Угроза есть, она реальна, и это нужно иметь в виду. Конечно, меры безопасности будут усилены", - сказал Константинов.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. В Крыму для выборов депутатов в законодательные органы власти ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей будет открыто 15 избирательных участков. Также в регионе с 30 августа по 4 сентября будет работать горячая линия по вопросам голосования на экстерриториальных избирательных участках.