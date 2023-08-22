На Херсонщине сообщили, что большинство жителей региона получит паспорта России к выборам

Жители подали 210 тыс. заявлений на получение документов, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Большинство жителей левобережья Херсонской области получит паспорта к сентябрьским выборам, число выданных документов уже близко к количеству заявлений. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

"С начала процесса паспортизации жители Херсонщины подали 210 тыс. заявлений на получение паспорта РФ, в том числе в текущем году - 140 тыс. Паспорта, согласно указу президента, теперь выдаются быстро, так что число выданных документов близко к числу заявлений. Исходя из количества населения, к выборам будет паспортизировано подавляющее большинство взрослых херсонцев, проживающих на левобережье", - сказал он.

25 мая 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей действует упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства. 11 июня российские паспорта получили первые жители регионов, торжественные церемонии были приурочены к Дню России, который отмечается 12 июня. В декабре 2022 года Путин утвердил порядок подачи заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов, принятых в состав России после референдума в сентябре 2022 года.