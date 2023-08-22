Депутаты Пермской городской думы избрали главой Перми регионального министра Соснина

Официальная инаугурация нового мэра города состоится 28 августа

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Главой Перми стал министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. Такое решение приняли депутаты Пермской городской думы на очередном заседании, отдав большинство голосов за кандидата, сообщает корреспондент ТАСС.

"Главной города Перми - главой администрации Перми избран Соснин Эдуард Олегович. Поздравляю вас и надеюсь, что мы все вместе сможем решить главную задачу - сделать жизнь горожан как можно комфортнее", - сказал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Соснин в свою очередь поблагодарил депутатов гордумы за оказанное доверие и отметил, что это "налагает большую ответственность". "Уверен с депутатским корпусом мы будет работать максимально эффективно, готов работать совместно на благо города", - добавил Эдуард Соснин.

На прошлой неделе по итогам конкурса на пост главы Перми были отобраны два кандидата: министр экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуард Соснин и глава Ленинского района краевой столицы Александр Русанов. На пленарном заседании гордумы кандидаты выступили перед депутатами со своими программами и ответили на вопросы, после чего состоялось голосование, по итогам которого 24 голоса из 30 были отданы за Соснина, за Русанова же не проголосовал ни один депутат.

Согласно проекту решения, опубликованному на сайте Пермской городской думы, официальная инаугурация нового мэра Перми состоится 28 августа в 14:00 (12:00 мск) в городском Дворце молодежи.

Эдуард Соснин родился 27 ноября 1982 года в городе Лысьва Пермского края. Он получил высшее образование в НИУ ВШЭ в Перми и Москве по специальности "Менеджмент". В 2018 году Соснин стал победителем первого всероссийского конкурса "Лидеры России", получил грант, которым оплатил обучение в Стокгольмской школе экономики в Москве. В ноябре 2020 года он был назначен министром экономического развития и инвестиций Пермского края.