Кандидатами на пост мэра Томска стали два директора местных фирм и заммэра Омска

Выборы пройдут 5 сентября

ТОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Депутаты городской думы Томска отобрали трех кандидатов на пост мэра. Ими стали Дмитрий Махиня, Александр Вульф и Игорь Ольховский, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Комиссия выбрала трех: Махиню, Вульфа и Ольховского", - сообщили в думе.

Выборы запланированы на 5 сентября. Они будут проходить в думе, для победы кандидату необходимо набрать не менее 25 голосов депутатов.

Всего документы на конкурс подали восемь человек: директор "Асиновского единого ресурсного центра" Александр Вульф, гендиректор ООО "Финансовая защита" Ольга Киргинцева, замдиректора ООО "ТомПромТранс" Евгений Макаренко, индивидуальный предприниматель Марсель Миннахмедов, директор ООО "Профтранс" Игорь Ольховский, начальник отдела дилерских продаж ООО "Компания металл профиль восток" Василий Попов, директор ООО "Уют тепло комфорт" и депутат думы Томска Инга Первушина, а также заммэра Омска Дмитрий Махиня. Последний кандидат - единственный, кого публично поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Томск был первым городом в России, где в 1996 году ввели прямые выборы мэра, и оставался одним из немногих городов, где они сохранились. Облдума региона 27 октября 2022 года приняла решение об их отмене. Теперь градоначальника будет выбирать при помощи конкурсных процедур специальная комиссия.