Лавров: межпартийная дипломатия играет все более значимую роль в условиях действий Запада

Глава МИД РФ отметил то, что у российских политических структур "налажены деловые контакты с многочисленными зарубежными партиями, ведется непрерывный диалог с коллегами по всему миру"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ситуация в мире серьезно осложнилась из-за деструктивной линии Запада, в этих условиях все более значимую роль играет межпартийная дипломатия. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова организаторам и участникам Международного конгресса членов молодежных крыльев политических партий.

"Приветствую организаторов и участников Международного конгресса членов молодежных крыльев политических партий, проходящего в рамках Международного молодежного форума "Евразия Global" в Оренбурге, - говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте российского дипведомства. - Сегодня, когда ситуация в мире серьезно осложнилась вследствие деструктивной линии государств коллективного Запада, весьма востребованы усилия тех, кто способен внести полезный вклад в выработку созидательных стратегий международного развития. В этом контексте все более значимую роль играет межпартийная дипломатия, включая ее молодежное измерение".

По словам главы МИД РФ, отрадно, что у российских политических структур налажены деловые контакты с многочисленными зарубежными партиями, ведется непрерывный диалог с коллегами по всему миру. "Это подтверждает и широкий состав участников нынешнего конгресса", - констатировал он.

Лавров особо отметил, что встреча проходит в преддверии Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в Сочи в 2024 году. "Рассчитываю, что многие из вас также примут участие в этом крупнейшем международном форуме", - добавил он.