Кабмин выдвинул в совет директоров ОСК главу ВТБ Андрея Костина

Всего интересы Российской Федерации будут представлять 13 человек

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации 13 человек, в том числе главу ВТБ Андрея Костина и первого зампреда банка Андрея Пучкова, следует из сообщения кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы Российской Федерации в совете директоров акционерного общества "Объединенная судостроительная компания". В список вошли 13 кандидатур", - говорится в сообщении.

Кандидатами в совет директоров ОСК также стали: первый замгендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, статс-секретарь - замглавы Минрпромторга РФ Виктор Евтухов, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, замминистра финансов Ирина Окладникова, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, заместитель генерального директора - глава дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Передача акций будет способствовать стабилизации финансового состояния корпорации, считают в Минпромторге.