Министр физической культуры и спорта Ульяновской области покинул пост

По словам губернатора Алексея Русских, это связано с ошибками при реализации проекта "Спорт - норма жизни"

УЛЬЯНОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров оставил свой пост из-за допущенных управленческих ошибок при реализации нацпроекта "Демография". Об этом сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

"Освобожден от занимаемой должности министр физической культуры и спорта Рамиль Егоров. Отставка стала следствием допущенных управленческих ошибок при реализации проекта "Спорт - норма жизни" (нацпроект "Демография" - прим. ТАСС), что нанесло ущерб бюджету. Мы заплатили с вами штраф, вы все знаете", - сказал губернатор.

По информации нескольких Telegram-каналов, речь идет о штрафе в размере порядка 50 млн рублей из-за недостроенного вовремя футбольного сооружения.

По словам Русских, Егоров продолжит работать в спортивной отрасли Ульяновской области. "Учитывая то, что Рамиль Евгеньевич имеет хороший послужной список и ряд успешно реализованных региональных спортивных мероприятий, он продолжит работать в спортивной отрасли региона, но в другом качестве", - пояснил губернатор.