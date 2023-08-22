Пасечник сообщил, что ВСУ в ЛНР за неделю потеряли около 100 военных убитыми и ранеными

По словам врио главы республики, ВСУ значительно снизили число попыток прорваться на территорию региона

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках прорваться на территорию ЛНР за неделю составили около 100 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"В своих попытках прорыва на участках Берестовое - Переездное, Новодружевск - Григоровка и Волчеяровка - Ивано-Дарьевка противник потерял порядка 100 человек убитыми и ранеными", - написал Пасечник в Telegram-канале, уточнив, что речь идет о боевых действиях за неделю.

По словам Пасечника, ВСУ значительно снизили число попыток прорваться на территорию региона. "Уменьшить активность наступательных действий их вынудила успешная работа артиллеристов второго гвардии Луганско-Северодонецкого армейского корпуса. Взаимодействуя с разведчиками и подразделениями беспилотной летательной авиации и радиоэлектронной борьбы, они наносят сокрушительные огневые удары по командным пунктам врага, скоплениям личного состава и военной техники, складам боеприпасов", - отметил врио главы региона.

По его данным, российские силы за неделю поразили более 10 единиц артиллерии и минометов ВСУ, свыше 15 безоткатных орудий, противотанковых ракетных комплексов, станковых пулеметов и гранатометов, 7 боевых бронированных машин, в том числе 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", 50 беспилотников, в том числе квадрокоптеры и летательные аппараты типа "Крыло", 10 единиц автомобильной техники, а также 5 складов боеприпасов и 3 пункта временной дислокации украинской армии.