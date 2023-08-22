Чернышенко заявил, что научная экспертиза проектов станет национальным стандартом в России

Заместитель председателя правительства РФ также сообщил, что РАН будет создан Национальный корпус экспертов

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Система научной экспертизы технологических проектов станет новым национальным индустриальным стандартом сферы науки в России. Она позволит регионам осмысленно принимать управленческие решения по поддержке проектов, сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании "Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи" форума "Технопром" в Новосибирске.

"Сегодня мы перезапускаем систему научной экспертизы. <…> Она как раз поможет регионам осмысленно принимать управленческие решения по поддержке тех или иных технологических проектов. И будет Академией наук [РАН] создан Национальный корпус экспертов. <…> Это станет национальным индустриальным стандартом сферы науки, <...> таким образом будет проходить научная экспертиза", - сказал Чернышенко.

Он добавил, что законопроект о создании Национального корпуса экспертов принят Госдумой в первом чтении, ожидается его принятие в осеннюю сессию.